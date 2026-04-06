Москва6 апрВести.Следственные органы СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Новосибирской области. 16-летнего подростка обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, сообщает СК в MAX.
По материалам следствия, с 25 по 30 марта приехавший из Новосибирска юноша пытался завладеть денежными средствами местной пенсионерки. Обвиняемый и неустановленные лица неоднократно звонили потерпевшей от лица сотрудников правоохранительных органов, адвоката и юриста.
Под предлогом списания мошенниками денежных средств с ее счета и перевода на Украину они убеждали женщину снять 1,5 млн рублей и передать курьеру…говорится в сообщении
Роль последнего должен был сыграть задержанный подросток.
Бдительные сотрудники банка заблокировали выдачу денежных средств, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Подростку-курьеру предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Продолжаются необходимые следственные действия.