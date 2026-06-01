В Новосибирске местного жителя обвиняют в разбое Жителя Новосибирска будут судить за разбой

Москва1 июн Вести.Прокурором Центрального района Новосибирска утверждено обвинительное заключение по статье о разбое. Как сообщает прокуратура Новосибирской области в MAX, перед судом предстанет 38-летний местный житель.

По материалам следствия, в январе 2026 года фигурант, действуя в сговоре с другим подозреваемым, нанес множественные удары руками по голове и туловищу, в том числе с применением гладкоствольного оружия, 34-летнему мужчине рядом с автосервисом на ул. Демьяна Бедного. Целью злоумышленников было имущество пострадавшего.

Угрожая применением насилия, злоумышленники завладели денежными средствами потерпевшего в размере 140 тысяч рублей говорится в сообщении

Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Новосибирска.