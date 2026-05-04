В Ленобласти двое мужчин пойдут под суд за незаконное лишение свободы

Двое жителей Ленобласти ответят в суде за незаконное лишение свободы В Ленобласти двое мужчин пойдут под суд за незаконное лишение свободы

Москва4 мая Вести.Двое жителей Гатчинского района Ленобласти предстанут перед судом за незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в октябре прошлого года злоумышленники в поселке Суйда избили мужчину, с которым ранее у них был конфликт. После этого они связали своей жертве руки и, высказывая угрозы убийством, продолжили избиение.

По ходатайству следствия судом обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.