В Крыму подростков ждет суд за жестокое избиение мужчины в 2020 году

Москва22 мая Вести.В Крыму двое молодых людей, несколько лет скрывавшихся от следствия, отправятся под суд по делу о жестоком избиении мужчины. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, ночью 31 июля 2020 года в селе Восходы двое юношей 15 и 17 лет возле бара на улице Ленина избили 40-летнего мужчину на почве конфликта.

В результате потерпевшему причинено множество телесных повреждений, в том числе тяжких. Он был доставлен в больницу, а обвиняемые скрылись с места преступления сказано в сообщении

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В рамках расследования уголовных дел прошлых лет правоохранители смогли установить личности фигурантов и задержать их.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.