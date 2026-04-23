В Ростовской области трех жителей обвиняют в особо тяжких преступлениях Трех ростовчан будут судить за совершение особо тяжких преступлений

Москва23 апр Вести.В Ростовской области будут судить трех местных жителей по обвинению в ряде особо тяжких преступлений. Подробности сообщает Следком в MAX.

Как установило следствие, в октябре 2023 года трое обвиняемых в состоянии алкогольного опьянения совершили хулиганские поступки на территории жилого комплекса "Центральный-2" в Ростове-на-Дону. Мужчины нецензурно ругались, повредили шлагбаум и один из припаркованных автомобилей. Жителей ЖК, пытавшихся остановить обвиняемых, злоумышленники избили.

После совершения противоправных действий фигуранты были задержаны. Впоследствии один из соучастников скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск говорится в сообщении

В ноябре 2025 года, находясь под домашним арестом, один из обвиняемых совершил разбой, а также преступление против половой неприкосновенности женщины, его заключили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по статьям о хулиганстве, разбое, изнасиловании, угрозы убийством передано в суд для рассмотрения по существу.