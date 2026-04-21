В Ростовской области мужчина ответит в суде за использование рабского труда

Житель Ростовской области пойдет под суд за использование рабов В Ростовской области мужчина ответит в суде за использование рабского труда

Москва21 апр Вести.Житель Ростовской области предстанет перед судом за использование рабского труда. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, 46-летний мужчина совместно с подельниками в 2024 году использовал рабский труд шести человек.

Фигурант принуждал их бесплатно трудиться на полях в Аксайском районе, угрожая и применяя насилие сказано в сообщении

Люди не могли отказаться от выполнения работ, так как отдали ему свои документы и были ограничены в свободном перемещении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.