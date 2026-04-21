Житель Ростовской области предстанет перед судом за использование рабского труда. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным следствия, 46-летний мужчина совместно с подельниками в 2024 году использовал рабский труд шести человек.
Фигурант принуждал их бесплатно трудиться на полях в Аксайском районе, угрожая и применяя насилиесказано в сообщении
Люди не могли отказаться от выполнения работ, так как отдали ему свои документы и были ограничены в свободном перемещении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отмечается, что дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.