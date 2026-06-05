Москва5 июнВести.СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Мужчина применил насильственные действия в отношении четырех детей.
В Рязани перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнихнаписано в канале ведомства в MAX
Это произошло в мае 2025 года на берегу водоема в Рязанском районе. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Фигурант дела заключен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.