Педофил из Рязани предстанет перед судом за преступление против четырех детей

В Рязани будут судить 48-летнего педофила за растление четырех детей Педофил из Рязани предстанет перед судом за преступление против четырех детей

Москва5 июн Вести.СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Мужчина применил насильственные действия в отношении четырех детей.

В Рязани перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних написано в канале ведомства в MAX

Это произошло в мае 2025 года на берегу водоема в Рязанском районе. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Фигурант дела заключен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.