В Мордовии предъявили обвинение педофилу за растление двух девочек

Москва1 июн Вести.Суд в Мордовии заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности двух девочек 10 и 11 лет. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По данным следствия, в апреле-мае 2026 года обвиняемый совершил преступление, посягающее на половую неприкосновенность, в отношении двух ранее ему знакомых девочек в возрасте 10 и 11 лет сказано в сообщении

Было возбуждено уголовное дело об иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних.

Сейчас следователи устанавливают возможные аналогичные факты его преступной деятельности.