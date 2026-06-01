Москва1 июнВести.Суд в Мордовии заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности двух девочек 10 и 11 лет. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
По данным следствия, в апреле-мае 2026 года обвиняемый совершил преступление, посягающее на половую неприкосновенность, в отношении двух ранее ему знакомых девочек в возрасте 10 и 11 летсказано в сообщении
Было возбуждено уголовное дело об иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних.
Сейчас следователи устанавливают возможные аналогичные факты его преступной деятельности.