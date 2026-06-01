Подозреваемый в растлении школьниц арестован в Приморье

Москва1 июн Вести.В Артеме арестован мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над школьницами. Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

По версии следствия, 40-летний фигурант совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в период с июня 2025-го по май 2026 года. Его жертвами стали пять девочек, всем им по 11 лет.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ… В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в Telegram-канале ведомства

Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе устанавливают иные возможные эпизоды.