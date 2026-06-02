Фигурант дела о совращении 11-летних девочек в Артеме признал вину Житель Артема признал вину в совращении пяти 11-летних девочек

Москва2 июн Вести.Житель города Артем Приморского края, который был заключен под стражу по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, признал свою вину. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета (СК) России по взаимодействию со СМИ Аврора Римская в комментарии РИА Новости.

Вину признал сказала она, добавив, что расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды

Как сообщалось ранее, накануне, 1 июня, в Артеме был арестован мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над школьницами. По версии следствия, 40-летний фигурант совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в период с июня 2025-го по май 2026 года. Его жертвами стали пять девочек, всем им по 11 лет.