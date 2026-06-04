В Петербурге арестовали мужчину за съемку обнаженных девочек Петербуржца арестовали за съемку обнаженных детей

Москва4 июн Вести.Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, в телефоне которого были найдены видеозаписи с обнаженными несовершеннолетними девочками. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина через мессенджер общался с 12-летним ребенком из Перми. Как полагает следствие, злоумышленник совершил иные действия сексуального характера в отношении этой школьницы. Полиция установила номер телефона, подключенного к учетной записи, и вышла на петербуржца.

В ходе проведения обыска в жилище следствием получены и изъяты предметы, изобличающие Виктора И. в совершении преступления в отношении несовершеннолетней 2014 года рождения, а именно: мобильный телефон, на котором содержатся видеофайлы, где запечатлены три девочки школьного возраста, танцующие почти в обнаженном виде сказано в сообщении

Еще на одном видео была запечатлена девочка, которая ходила по квартире без одежды.

По словам петербуржца, он платил девочкам по 500 рублей за видео.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, ему предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия суд отправил мужчину под стражу до 1 июля.