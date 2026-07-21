Снимавших детскую порнографию злоумышленников задержали в Пермском крае В Пермском крае пресекли деятельность по изготовлению детской порнографии

Москва21 июл Вести.В Пермском крае задержали участников преступной группы, снимавших детскую порнографию. Об этом МВД России сообщает в MAX.

По данным ведомства, девушка 2003 года рождения привлекла своего сожителя 1973 года рождения и общего знакомого 1997 года рождения к производству порнографических видео и участию в них в качестве актеров. Готовые материалы направлялись неизвестному куратору, а тот подыскивал для съемок несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет. За участие детям предлагали вознаграждение.

Были задержаны двое жителей г. Чайковского и житель Удмуртской Республики, изготовлявшие порнографические ролики с несовершеннолетними в составе организованной группы говорится в сообщении МВД

У подозреваемых в ходе обысков изъяли видеокамеры, компьютерную технику, средства связи, банковские карты и носители информации.

Куратором, как выяснили оперативники, был уроженец Челябинска, сейчас проживающий за границей. Его объявили в международный розыск, и в итоге мужчину нашли на территории иностранного государства.

Остальные участники группировки заключены под стражу. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение. Уголовные дела направили в суд для рассмотрения по существу.