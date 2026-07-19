Обвиняемые в торговле людьми братья Тейт арестованы в Майами по запросу Британии

Братья Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании Обвиняемые в торговле людьми братья Тейт арестованы в Майами по запросу Британии

Москва19 июл Вести.Братья-инфлюэнсеры Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в Майами по запросу Великобритании. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на службу федеральных судебных приставов США.

В материале говорится, что в Лондоне им предъявляют обвинения, связанные с изнасилованиями, растлением несовершеннолетних и торговлей людьми.

По данным румынского следствия, предполагаемая преступная деятельность братьев Тейт началась в 2015 году, когда они создали преступную группировку. Ее целью была вербовка девушек для участия в видеочатах, которых затем принуждали к созданию порнографических материалов.

Согласно версии следствия, видеоматериалы распространялись на платных платформах, что принесло братьям доход в 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч криптовалютных токенов. Следствие также утверждает, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которая также эксплуатировалась для создания порнографии.

В 2022 году суд в Бухаресте отправлял под арест Эндрю Тейта и его брата.