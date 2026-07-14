Москва14 июл Вести.Сотрудники отдела по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Приморскому краю задержали молодую семейную пару из Владивостока. Они подозреваются в изготовлении и распространении видео порнографического содержания, сообщила пресс-служба управления в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, 22-летний мужчина и его жена 24 лет снимались в порно, которое потом распространяли.

Молодой человек также выполнял роль менеджера и администратора аккаунтов, посредством которых происходила дальнейшая продажа видеоконтента порнографического содержания. Для приобретения пользователи сети могли переводить различные суммы на счета, указанные на специальных сайтах. Полученные денежные средства супружеская пара распределяла между собой и тратила по своему усмотрению отметили в пресс-службе

В ходе обыска по месту жительства видеографов полицейские изъяли компьютерную технику, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов, совершенном с использованием СМИ или интернета. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следственные действия продолжаются.