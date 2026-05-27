Полкило мефедрона изъяли полицейские Владивостока у пары из Подмосковья

Полицейские Владивостока изъяли 0,5 кг наркотиков Полкило мефедрона изъяли полицейские Владивостока у пары из Подмосковья

Москва27 мая Вести.Сотрудники полиции во Владивостоке изъяли у молодого человека и девушки родом из Московской области 0,5 кг мефедрона, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования острова Русский заметили в лесном массиве двух молодых людей. Они проверили их документы и попросили показать содержимое сумок.

Выяснилось, что в сумках находится 10 свертков с наркотическим веществом. Подозреваемых доставили для разбирательства в отдел полиции. Криминалистическое исследование содержимого изъятых свертков подтвердило наличие … мефедрона массой 80 граммов отметили в пресс-службе

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что 20-летний юноша и 23-летняя девушка – жители Московской области – размещали во Владивостоке закладки с наркотиками. Размещенные ими тайники нашли, из них изъято 320 г мефедрона.

В ходе обыска, проведенного по месту проживания подозреваемых, сотрудники наркоконтроля изъяли еще 8 свертков с мефедроном общей массой 60 граммов, электронные весы и зип-пакеты, предназначенные для фасовки написали в ведомстве

Задержанные признались, что приехали во Владивосток с целью заработать.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Молодым людям грозит ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.