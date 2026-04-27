Москва27 апрВести.Брат известного турецкого повара Нусрета Гекче - ставшего героем мемов из-за видео в соцсетях, на которых солит мясо, - арестовали по делу о детской проституции. Такую информацию распространила газета Hürriyet.
Арест был произведен в Стамбуле.
Суд постановил арестовать Озгюра Гекче по обвинению в содействии детской проституцииговорится в материале
Издание пишет, что прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже ведет расследование преступлений сети злоумышленников, связанной с детской проституцией. На днях были задержаны 13 человек, из них семерых арестовали, остальных освободили. При прослушке телефонов подозреваемых было установлено, что они получали прибыль от преступлений.
Нусрет Гекче – турецкий повар, стал известным благодаря необычной манере посыпать стейки солью. После того, как стал популярным, открыл рестораны в Турции и других странах.