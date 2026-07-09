Москва9 июл Вести.Основателей музыкального сообщества в интернете под названием "Империя гусей" Виктора Постнова и Алексея Кузьмина обвиняют в совращении малолетних и создании секты, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, жертв растлителей может быть более 20.

Проект "Империя гусей" появился в 2015-2016 годах. Изначально он был посвящен творчеству одноименной музыкальной группы. Аудитория проекта быстро росла. Создатели позиционировали сообщество как семью.

По информации паблика, после массовых жалоб несовершеннолетних подписчиков "Империи гусей" сразу несколько блогеров провели собственные расследования. Как выяснилось, что администраторы группы продавали авторские права на локализованные песни или администрирование группы, однако после перечисления средств подписчиков банили в группах, а для возвращения требовали интимные фото. Иногда администраторы представлялись школьниками противоположного пола и под предлогом интимной переписки получали "голые" снимки несовершеннолетних. В последние годы представители "Гусей" генерировали фотографии с обнаженной жертвой через нейросеть фейковые, а после шантажом добивались настоящих.

Как заявила правозащитница Анн Левченко, Кузьмин и Постнов выстроили целую систему заданий для подростков, целью которой было снять как можно больше самых жестких видео из категории 18+.

С детей требовали до 40 фото и видеозаписей каждый день, а если жертвы отправляли меньше, угрожали навсегда заблокировать их компьютер с помощью специального вируса и разослать голые записи друзьям и родственникам говорится в публикации

По предварительным данным, пострадавшим детям от 11 до 15 лет, живут они в Новороссийске, Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге, Крыму. В Подмосковье на предполагаемых педофилов написано шесть заявлений в полицию. Однако мужчина не задержаны, уголовное дело не возбуждено.