Москва17 июл Вести.Сотрудники полиции Приморского края задержали пособников аферистов, которые подозреваются в хищении аккаунтов граждан на портале госуслуг, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Предварительно установлено, что злоумышленники, действуя в период с ноября 2025 года по май 2026 года, занимались отправкой фишинговых сообщений гражданам о неправомерном доступе к личному кабинету портала "Госуслуги" с рекомендацией перезвонить по абонентским номерам, используемым мошенниками. Таким образом мошенники получили неправомерный доступ к 250 аккаунтам россиян отметили в пресс-службе

Оперативники задержали двоих восемнадцатилетних участников криминальной схемы. В ходе обыска по местам их проживания изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности фигурантов.