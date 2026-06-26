Москва26 июн Вести.Появились кадры задержания несовершеннолетнего молодого человека в Дагестане, который создал и администрировал одно из крупнейших террористических международных сообществ. Видео опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, деятельность подростка курировали украинские спецслужбы. Они вербовали школьников из России для совершения вооруженных нападений на школы, терактов на транспорте и лжеминирований.

На допросе молодой человек рассказал, что сообщество, которое он администрировал, пропагандировало, в частности, движение "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в РФ), его акции в городах РФ и массовые убийства. На ресурс были подписаны более 200 тыс. пользователей, около пяти тысяч из которых были его активными участниками.

Также фигурант подтвердил, что причастен к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы. Кроме того, он признался, что аналогичные преступления готовились в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.