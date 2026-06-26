СК: участники террористической сети устроили поджоги в США и Европе СК: участники террористической сети устроили поджоги в США и двух странах ЕС

Москва26 июн Вести.Участники международной террористической сети, которую, по данным следствия, администрировал подросток из Дагестана, организовали поджоги в Техасе, Калифорнии, Германии и Италии. Об этом задержанный рассказал на видео Следственного комитета.

Также наша организация действовала за пределами России, в частности, в Европе и США. В январе 2026 года один из наших участников организации устроил буллинг. Устроил пять поджогов в штате Техас, США. сказал он

После этого, как утверждает задержанный, в том же месяце участники организации добились эвакуации школ в штате из-за ложных сообщений об угрозах. Речь, по его словам, шла как минимум о 14 школах.

Задержанный также рассказал, что в феврале 2026 года соратники из США устроили два поджога в Калифорнии. Там же, по его словам, школы эвакуировали после ложных сообщений о минировании.

В марте 2026 года мы устраивали два поджога на территории Германии и также два поджога на территории Италии заявил задержанный подросток

Ранее сообщалось в Дагестане задержали несовершеннолетнего создателя и администратора крупного международного террористического онлайн-сообщества. По данным Центра общественных связей ФСБ, 17-летний подросток может быть причастен к организации 15 террористических преступлений в десяти регионах России.