Москва26 июнВести.Задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в Европе и США при координации со стороны украинских спецслужб, в том числе праворадикала Кирилла Макаренко, сообщает ФСБ.
Отмечается, что террористическая деятельность велась в России, США и Европе.
Террористическую деятельность… задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренкоговорится в сообщении
По данным ФСБ, Макаренко призывал в сетевых сообществах к теракту в Вашингтоне с использованием взрывного устройства на основе аммонала.
В пятницу в ФСБ информировали, что в Дагестане задержан создатель и администратор крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, это 17-летний подросток. По данным правоохранителей, он причастен к организации 15 террористических преступлений в 10 регионах РФ.