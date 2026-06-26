ФСБ: задержанный в Дагестане связан с Киевом и занимался терроризмом в США

ФСБ: задержанный в Дагестане занимался терроризмом в США в координации с Киевом ФСБ: задержанный в Дагестане связан с Киевом и занимался терроризмом в США

Москва26 июн Вести.Задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в Европе и США при координации со стороны украинских спецслужб, в том числе праворадикала Кирилла Макаренко, сообщает ФСБ.

Отмечается, что террористическая деятельность велась в России, США и Европе.

Террористическую деятельность… задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренко говорится в сообщении

По данным ФСБ, Макаренко призывал в сетевых сообществах к теракту в Вашингтоне с использованием взрывного устройства на основе аммонала.

В пятницу в ФСБ информировали, что в Дагестане задержан создатель и администратор крупнейшего международного террористического сетевого сообщества, это 17-летний подросток. По данным правоохранителей, он причастен к организации 15 террористических преступлений в 10 регионах РФ.