Радикал из Киева предложил взорвать бомбу на День независимости в США

Киевский радикал призвал взорвать бомбу на День независимости в США Радикал из Киева предложил взорвать бомбу на День независимости в США

Москва26 июн Вести.Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко призвал взорвать бомбу в США на День независимости в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом, следует из материалов ФСБ России.

Уточняется, что радикал курирует сеть Telegram-каналов неонацистской направленности.

Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович <…> призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости отмечается в материалах

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Дагестане создателя и администратора крупнейшего международного террористического сетевого сообщества. Ему оказалось 17 лет. В ведомстве уточнили, что он вел террористическую деятельность в Европе и США при координации со стороны украинских спецслужб, в том числе и радикала Макаренко.