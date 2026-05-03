Отец и сын из Приамурья получили 6 лет колонии за использование рабского труда

Отец и сын осуждены за использование рабского труда в Амурской области Отец и сын из Приамурья получили 6 лет колонии за использование рабского труда

Москва3 мая Вести.В Амурской области суд вынесен приговор в отношении 67-летнего местного жителя и его 36-летнего сына, они признаны виновными в похищении человека и использовании рабского труда, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Установлено, что в мае 2024 года потерпевший устроился поваром на золотодобывающий участок без трудового договора. Из-за того, что рабочий день его длился с утра до вечера практически без отдыха, произошла ссора с владельцем прииска. В ходе конфликта мужчину избили, получив перелом челюсти, он решил уволиться. Работодатели избили его, насильно доставили обратно и заставили работать. Мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию.

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде 6 лет исправительной колонии строгого режима. Конфискована в доход государства иномарка отмечается в сообщении

Настоящий приговор вступил в законную силу.