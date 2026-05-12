Полиция проверит уральца, оказавшегося в вагоне с углем после похода в бар

После ролика уральца, очутившегося в вагоне с углем после бара, начата проверка Полиция проверит уральца, оказавшегося в вагоне с углем после похода в бар

Москва12 мая Вести.Полиция инициировала проверку действий уральца, который проснулся в шесть часов утра в вагоне с углем следующем в Тюмень. Накануне молодой человек провел время в баре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Ролик, в котором мужчина жаловался коллеге, что не сможет выйти на работу из-за курьезных обстоятельств опубликован в местных СМИ во вторник, 12 мая. Уралец рассказал, что не помнит обстоятельств произошедшего.

Поскольку в действиях героя ролика содержатся ... признаки административного правонарушения ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте" – ред.), ... в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу зарегистрирован материал проверки сказано в публикации

Окончательная оценка действий молодого человека будет дана после разбирательств.