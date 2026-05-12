Москва12 маяВести.Полиция инициировала проверку действий уральца, который проснулся в шесть часов утра в вагоне с углем следующем в Тюмень. Накануне молодой человек провел время в баре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
Ролик, в котором мужчина жаловался коллеге, что не сможет выйти на работу из-за курьезных обстоятельств опубликован в местных СМИ во вторник, 12 мая. Уралец рассказал, что не помнит обстоятельств произошедшего.
Поскольку в действиях героя ролика содержатся ... признаки административного правонарушения ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте" – ред.), ... в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу зарегистрирован материал проверкисказано в публикации
Окончательная оценка действий молодого человека будет дана после разбирательств.