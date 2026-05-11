Москва11 маяВести.На Кубани возбуждено уголовное дело после сообщений в СМИ о хулиганстве в электропоезде "Имеретинский курорт – Майкоп" в День Победы, 9 мая. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Личность пассажира установлена: им оказался 33-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)говорится в сообщении Западного МСУТ СК России в мессенджере MAX
Отмечается, что сотрудники транспортной безопасности сняли нарушителя с поезда на станции Белореченская.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования действиям фигуранта дела дадут правовую оценку на предмет угрозы жизни, здоровью пассажиров и безопасности движения железнодорожного транспорта, уточнили в ведомстве.