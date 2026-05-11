На пьяного хулигана из электрички на Кубани завели уголовное дело

Москва11 мая Вести.На Кубани возбуждено уголовное дело после сообщений в СМИ о хулиганстве в электропоезде "Имеретинский курорт – Майкоп" в День Победы, 9 мая. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Личность пассажира установлена: им оказался 33-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении Западного МСУТ СК России в мессенджере MAX

Отмечается, что сотрудники транспортной безопасности сняли нарушителя с поезда на станции Белореченская.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования действиям фигуранта дела дадут правовую оценку на предмет угрозы жизни, здоровью пассажиров и безопасности движения железнодорожного транспорта, уточнили в ведомстве.