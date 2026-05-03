СК России показал кадры с места схода вагонов в Пермском крае

СК опубликовал фото с места столкновения вагонов и локомотива в Пермском крае СК России показал кадры с места схода вагонов в Пермском крае

Москва3 мая Вести.Следственный комитет РФ показал фотографии с места схода вагонов в Пермском крае. Снимки опубликованы в канале центрального МСУТ СК России в MAX.

Как сообщалось ранее, днем в воскресенье, 3 мая, на путях у станции Углеуральская произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов. В результате они столкнулись с маневровым локомотивом, после чего четыре вагона сошли с рельсов.

Состав оказался поврежден, однако никто из людей не пострадал. Специалисты приступили к восстановлению путей.