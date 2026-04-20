Молодые мотоциклисты устроили пожар на кладбище в Нижнем Новгороде Группа молодых людей устроила пожар на кладбище в Нижнем Новгороде

Москва20 апр Вести.Власти Нижнего Новгорода намерены обратиться в полицию после пожара на одном из городских кладбищ, в результате которого пострадали захоронения. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его данным, серьезных последствий удалось избежать благодаря быстрой реакции сотрудников кладбища и пожарных.

На дальних кварталах кладбища, ближе к лесу, служителями стали фиксироваться случаи катания на мопедах групп молодежи, которые занимаются также сознательным вредительством, поджигая мусорные баки. В этот раз огонь с них и перекинулся на землю написал глава города

Он добавил, что сейчас готовится заявление в полицию. Также будут установлены новые камеры видеонаблюдения.