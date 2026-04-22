В Серпухове возбудили дело по факту убийства матерью младенца

Москва22 апр Вести.В подмосковном Серпухове возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.

Вечером 21 апреля за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов, расположенной во дворе многоэтажных домов по улице Ленина в поселке Большевик, было обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.

Возбуждено уголовное дело (ст. 106 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы и розыскные мероприятия.