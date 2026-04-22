Москва22 апрВести.В подмосковном Серпухове возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.
Вечером 21 апреля за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов, расположенной во дворе многоэтажных домов по улице Ленина в поселке Большевик, было обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.
Возбуждено уголовное дело (ст. 106 УК РФ)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы и розыскные мероприятия.