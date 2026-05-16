Москва16 маяВести.Первые случаи укусов гадюк и других змей зафиксированы в России. Некоторые пострадавшие после нападения ядовитых рептилий оказались в реанимации, сообщает Telegram-канал SHOT.
Так, змея укусила за лодыжку жительницу Саратовской области, когда она сажала клубнику в огороде. Женщина пролежала в реанимации под капельницами несколько дней.
С острым отправлением после нападения змей попали в больницу сразу три человека в Свердловской области. Они почувствовали сильную боль, тошноту и общую интоксикацию организма.
В Пермском крае две гадюки обустроили на частном участке гнездо и укусили 41-летнего мужчину. Похожий случай произошел в Кузбассе, где змея напала на жителя прямо у домаотмечается в сообщении
В Татарстане после укуса змеи при сборе крапивы у 61-летнего мужчины начался отек Квинке. Его чудом спасли.
Также случаи укусов рептилий зафиксированы в Красноярском крае и Подмосковье, где пострадали два ребенка и пенсионерка.