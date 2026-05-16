Гадюки атакуют россиян: пострадавшие из-за укусов змей в реанимации В российских регионах зафиксированы первые случаи укусов змей

Москва16 мая Вести.Первые случаи укусов гадюк и других змей зафиксированы в России. Некоторые пострадавшие после нападения ядовитых рептилий оказались в реанимации, сообщает Telegram-канал SHOT.

Так, змея укусила за лодыжку жительницу Саратовской области, когда она сажала клубнику в огороде. Женщина пролежала в реанимации под капельницами несколько дней.

С острым отправлением после нападения змей попали в больницу сразу три человека в Свердловской области. Они почувствовали сильную боль, тошноту и общую интоксикацию организма.

В Пермском крае две гадюки обустроили на частном участке гнездо и укусили 41-летнего мужчину. Похожий случай произошел в Кузбассе, где змея напала на жителя прямо у дома отмечается в сообщении

В Татарстане после укуса змеи при сборе крапивы у 61-летнего мужчины начался отек Квинке. Его чудом спасли.

Также случаи укусов рептилий зафиксированы в Красноярском крае и Подмосковье, где пострадали два ребенка и пенсионерка.