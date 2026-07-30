Москва30 июл Вести.Медики Краевой детской клинической больницы №1 продолжают лечение юной жительницы Лесозаводска, случайно выпившей средство для чистки плит, сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

После отравления девочка получила первичное лечение и рекомендацию пройти контрольное обследование спустя две недели. Однако семья посетила больницу только спустя месяц, когда у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода: девочка уже не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 килограммов массы тела, а для питания врачам пришлось установить гастростому.

Щелочь вызывает глубокие повреждения тканей пищевода. Чем раньше начинается специализированное лечение, тем выше шансы избежать тяжелых последствий. При позднем обращении формируются грубые рубцы, лечение может продолжаться годами, а в некоторых случаях ребенку требуется сложная реконструктивная операция отметила врач-хирург Марина Юркина

Врачи напомнили, что бытовую химию следует хранить в недоступных для детей местах и не переливать в бутылки из-под напитков. Если же ребенок случайно выпил подобное средство, нужно незамедлительно обратиться к врачу и неукоснительно соблюдать его рекомендации в дальнейшем.