По факту отравления девочки бытовой химией в Приморье организована проверка Прокурор организовал проверку по факту отравления 11-летней девочки в Приморье

Москва30 июл Вести.Прокуратура Лесозаводска организовала проверку по факту отравления одиннадцатилетней девочки средством для чистки плит, которое она выпила случайно, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Приморского края в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что после отравления девочка получила первичное лечение и рекомендацию пройти контрольное обследование спустя две недели. Однако семья посетила больницу только через месяц, когда у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода: девочка уже не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 килограммов массы тела, а для питания врачам пришлось установить гастростому.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана принципиальная оценка деятельности медицинского учреждения по оказанию помощи ребенку, а также условиям жизни и воспитания несовершеннолетней отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.