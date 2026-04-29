В Приморье перед судом предстанет виновный в смерти подростка из-за газа СК: завершено расследование дела о гибели несовершеннолетней в Приморье

Москва29 апр Вести.В Приморье завершено расследование уголовного дела, связанного с гибелью 14-летней девушки в поселке Славянка Хасанского района, обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено владельцу торгового павильона, где был приобретен газовый баллон, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

По версии следствия, 24 марта 2026 года несовершеннолетняя по просьбе своей подруги купила в магазине газовый баллон, предназначенный для портативных газовых плит. Девушка во время прогулки нескольких часов вдыхала содержимое баллона, это привело к ее смерти.