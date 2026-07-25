Москва25 июлВести.В Спасскую городскую больницу друг за другом поступили две юные пациентки, которые проглотили опасные предметы, поэтому им потребовалась экстренная помощь эндоскописта, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
Первая - 11-летняя девочка, когда пила сок, проглотила металлический язычок от крышки алюминиевой банки. Вторая – пятилетняя девочка, проглотившая две 10-копеечные монетыотмечается в сообщении
Обе истории закончились благополучно. Врачи напоминают родителям: маленьких детей нельзя оставлять без присмотра.