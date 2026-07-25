Врачи в Приморье спасли двух девочек, случайно проглотивших опасные предметы

В Приморье спасли двух девочек, проглотивших опасные предметы Врачи в Приморье спасли двух девочек, случайно проглотивших опасные предметы

Москва25 июл Вести.В Спасскую городскую больницу друг за другом поступили две юные пациентки, которые проглотили опасные предметы, поэтому им потребовалась экстренная помощь эндоскописта, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Первая - 11-летняя девочка, когда пила сок, проглотила металлический язычок от крышки алюминиевой банки. Вторая – пятилетняя девочка, проглотившая две 10-копеечные монеты отмечается в сообщении

Обе истории закончились благополучно. Врачи напоминают родителям: маленьких детей нельзя оставлять без присмотра.