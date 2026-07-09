Москва9 июлВести.В Уссурийском районе Приморского края ищут двух девушек, предположительно утонувших в искусственном водоеме. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.
Об инциденте днем в четверг, 9 июля, сообщили в центр управления в кризисных ситуациях.
Поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный", предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рожденияговорится в публикации
Еще одну девушку 2006 года рождения спасли сотрудники базы. Ее передали медикам скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.