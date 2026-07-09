Двух девушек ищут в искусственном водоеме парка в Приморском крае

В Приморье ищут двух девушек, утонувших в водоеме парка Двух девушек ищут в искусственном водоеме парка в Приморском крае

Москва9 июл Вести.В Уссурийском районе Приморского края ищут двух девушек, предположительно утонувших в искусственном водоеме. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Об инциденте днем в четверг, 9 июля, сообщили в центр управления в кризисных ситуациях.

Поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный", предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения говорится в публикации

Еще одну девушку 2006 года рождения спасли сотрудники базы. Ее передали медикам скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.