После гибели девушек в водоеме парка в Уссурийске возбудили дело

В СК раскрыли обстоятельства гибели девушек в парке в Уссурийске После гибели девушек в водоеме парка в Уссурийске возбудили дело

Москва9 июл Вести.Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух девушек в Уссурийске, сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Трагедия произошла в парке отдыха и спорта "Радужный".

По имеющимся данным, компания, состоящая из трех девушек, находилась на берегу водоема. В какой-то момент они подошли слишком близко к водоему и оступились говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Все три девушки одновременно оказались в воде, очевидцам удалось спасти одну из них, две другие утонули. Погибшим было 17 и 20 лет.

Тела девушек обнаружены, проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели. Точные причины смерти установят в рамках судебно-медицинских экспертиз.