Москва9 июлВести.Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух девушек в Уссурийске, сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.
Трагедия произошла в парке отдыха и спорта "Радужный".
По имеющимся данным, компания, состоящая из трех девушек, находилась на берегу водоема. В какой-то момент они подошли слишком близко к водоему и оступилисьговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
Все три девушки одновременно оказались в воде, очевидцам удалось спасти одну из них, две другие утонули. Погибшим было 17 и 20 лет.
Тела девушек обнаружены, проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели. Точные причины смерти установят в рамках судебно-медицинских экспертиз.