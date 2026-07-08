Две девочки погибли в Рязани, возбуждено дело о доведении до самоубийства

СК завел дело о доведении до самоубийства после гибели двух девочек в Рязани Две девочки погибли в Рязани, возбуждено дело о доведении до самоубийства

Москва8 июл Вести.В Рязани после гибели двух несовершеннолетних девушек Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка ведомства.

Как уточняется, тела девочек были обнаружены возле дома в Московском районе Рязани.

По факту смерти двух несовершеннолетних девушек… возбуждено дело по пп. "а" и "в" части 2 статьи 110 (доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних) говорится в публикации

Сотрудники СК после осмотра места происшествия назначили судебные экспертизы, устанавливается круг общения погибших, обстоятельства и причины случившегося.