Москва8 июлВести.В Рязани после гибели двух несовершеннолетних девушек Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка ведомства.
Как уточняется, тела девочек были обнаружены возле дома в Московском районе Рязани.
По факту смерти двух несовершеннолетних девушек… возбуждено дело по пп. "а" и "в" части 2 статьи 110 (доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних)говорится в публикации
Сотрудники СК после осмотра места происшествия назначили судебные экспертизы, устанавливается круг общения погибших, обстоятельства и причины случившегося.