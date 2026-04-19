В Самарской области расследуют дело о суициде двух девочек

Москва19 апр Вести.Следственные органы разбираются в обстоятельствах суицида двух несовершеннолетних девочек в поселке Мирный Красноярского района Самарской области, сообщает региональное Министерство образования.

Это огромная, невосполнимая утрата. В этой сложной ситуации ведомство сосредоточено на выяснении всех обстоятельств, предшествующих трагедии говорится в публикации в Telegram-канале ведомства

По данным Минобразования, девочки учились в разных школах. С руководством школ, учителями, одноклассниками проведены беседы. Пока информация о травле (буллинге) девочек или каких-либо конфликтах не подтверждается.

Министерство выразило родным погибших искренние соболезнования.

По информации ГТРК "Самара", тела обеих девочек были обнаружены на Татарском кладбище в поселке Мирный 19 апреля. Погибшим было по 14 лет, обе учились в восьмом классе.

Следственными органами СК России по Самарской области устанавливаются обстоятельства гибели двух несовершеннолетних в Красноярском районе сообщили редакции ГТРК "Самара" в ведомстве

По данным из открытых источников, прощание с одной из погибших состоялось 19 апреля. Церемония прощания со второй школьницей назначена на 21 апреля.