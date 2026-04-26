СК показал кадры с фигурантом дела об убийстве женщины и ребенка под Рязанью

Появились кадры с задержанным за убийство женщины и ребенка под Рязанью СК показал кадры с фигурантом дела об убийстве женщины и ребенка под Рязанью

Москва26 апр Вести.Следственный комитет опубликовал кадры с жителем Пензенской области, который подозревается в убийстве своей сожительницы и ее годовалого сына в Рязани. Сейчас решается вопрос о его аресте, сообщили в ведомстве.

По данным СК, тела 26-летней женщины и ее ребенка с признаками насильственной смерти нашли ночью 23 апреля в одном из частных жилых домов в поселке Кадом.

Было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний ранее судимый сожитель.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия говорится в сообщении

В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины, уточнили в СК.