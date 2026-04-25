Волк: в Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ребенка

Предполагаемый убийца женщины и годовалого ребенка задержан в Рязанской области Волк: в Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ребенка

Москва25 апр Вести.В Рязанской области задержан предполагаемый убийца женщины и годовалого ребенка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мои коллеги из Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и ее малолетнего сына… Им оказался 29-летний житель Пензенской области написала она в своем Telegram-канале

Волк добавила, что в ближайшее время мужчину передадут в следственные органы.

Тела 26-летней женщины и мальчика были обнаружены в ночь на 23 апреля, четверг, в жилом доме поселка Кадом. У обоих были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Правоохранители сразу заподозрили в преступлении сожителя погибшей, начался его розыск.