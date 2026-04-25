Москва25 апрВести.В Рязанской области задержан предполагаемый убийца женщины и годовалого ребенка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мои коллеги из Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и ее малолетнего сына… Им оказался 29-летний житель Пензенской областинаписала она в своем Telegram-канале
Волк добавила, что в ближайшее время мужчину передадут в следственные органы.
Тела 26-летней женщины и мальчика были обнаружены в ночь на 23 апреля, четверг, в жилом доме поселка Кадом. У обоих были зафиксированы признаки насильственной смерти.
Правоохранители сразу заподозрили в преступлении сожителя погибшей, начался его розыск.