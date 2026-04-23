Тела женщины и годовалого ребенка найдены в Рязани, возбуждено дело об убийстве

Москва23 апр Вести.В Рязани в жилом доме найдены тела женщины и годовалого ребенка, у обоих признаки насильственной смерти. В расправе подозревают сожителя погибшей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Убитых обнаружили в ночь на 23 апреля, четверг, в поселке Кадом.

В одном из жилых домов поселка Кадом обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работает следственно-оперативная группа. Предполагаемого преступника ищут.