Врачи Приморья сохранили жизнь девочке, рожденной с весом в 460 граммов

Приморские врачи спасли новорожденную с крайне низким весом

Москва10 мая Вести.Врачи Приморского краевого перинатального центра выходили новорожденную девочку, которая родилась совсем крошечной – ее вес составлял всего 460 граммов, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Маленькая Екатерина, появившаяся на свет с весом всего 460 граммов, окрепла, набрала необходимый вес и вместе с родителями отправилась домой — на Камчатку. Именно оттуда семья прилетела в Приморье, чтобы спасти долгожданную дочь отметили в пресс-службе

Ребенка выхаживали силами более 50 специалистов: врачи разных профилей, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неонатологи и медицинские сестры, уточнили там.