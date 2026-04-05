Один случай на 15 млн: в Петербурге родилась уникальная четверня

Москва5 апр Вести.В Петербурге появилась на свет уникальная однояйцевая четверня. Как сообщили в Роддоме №17, где родились четыре сестренки, в стране не описано таких уникальных родов.

По расчетной статистике, монохориальная – "однояйцевая" четверня – 1 случай на 15,5 миллионов родов говорится в публикации медучреждения "ВКонтакте"

Чтобы обеспечить максимально бережный уход и поддержку с первых секунд жизни, каждую из новорожденных сразу принимали неонатологи и неонатальные сестры.

Девочки родились с показателями: 1400 г, 38 см; 1570 г, 41 см; 1640 г, 41 см и 1360 г, 37 см.

По словам медиков, для 32-й недели беременности – отличный результат. Он стал возможен благодаря правильной тактике ведения мамы на дородовом отделении и мастерству врачей, говорится в сообщении роддома.