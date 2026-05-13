Москва13 мая Вести.Специалисты Социального фонда России изучили статистику рождаемости за первый квартал 2026 года. Лидерами по числу двойняшек стали Москва (416), Подмосковье (254) и Санкт-Петербург (222). Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (196) и Ростовская область (168). Об этом сообщается на сайте Соцфонда.

Социальный фонд России проанализировал данные о многоплодных родах за I квартал 2026 года для назначения выплат семьям.

Появление на свет троен зафиксировано в Запорожской, Ивановской, Кировской и Самарской областях, а также в Москве.

Отмечается, что при рождении двойни семья получает увеличенное пособие по беременности и родам (в среднем 418,3 тысячи рублей вместо 301,8 тысячи), единовременное пособие на каждого ребенка в размере 28,45 тысячи (с февраля текущего года, итого 56,9 тысячи на двоих) и повышенный материнский капитал - более 963 тысячи рублей (если право на него возникло впервые).

Соцфонд также оплачивает медицинские услуги по родовым сертификатам и профилактические осмотры двойняшек до года. В дальнейшем мама может рассчитывать на пособие по уходу до 1,5 лет, единое пособие и ежегодную семейную выплату (с июня 2026 года). Оба родителя могут оформить отпуск по уходу за каждым ребенком и получать по 40 процентов от среднего заработка (80 процентов на двоих, если в отпуске один родитель).

Поддержка предоставляется в рамках национального проекта "Семья".