Девочка в Приморье получила серьезную травму глаза светошумовым патроном Врачи Приморья спасли зрение девочке после травмы светошумовым патроном

Москва4 июн Вести.Врачи спасли зрение 12-летней жительнице Приморья, получившей серьезную травму глаза в результате неосторожного обращения со светошумовым патроном, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

Девочку экстренно доставили в Краевую клиническую больницу №2. Врачи удалили множественные инородные тела лица и правого глаза, после ребенка госпитализировали в детское глазное отделение. У девочки диагностировали контузию глаза, повреждение роговицы, отек сетчатки и другие тяжелые последствия травмы. На момент поступления зрение пострадавшего глаза сохранялось лишь на 10%.

Почти две недели врачи боролись за здоровье юной пациентки. Благодаря своевременно начатому лечению и профессионализму специалистов зрение удалось восстановить до 80% отмечается в сообщении

Девочка выписана домой и наблюдается амбулаторно.