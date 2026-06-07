Мирошник: девочка ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Сотрудник МИД сообщил о ранении 12-летней девочки в Белгородской области Мирошник: девочка ранена в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва7 июн Вести.В результате атаки беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа получила ранения 12-летняя девочка, сообщил в своем MAX-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа написал дипломат

Он добавил, что бригада скорой доставила пострадавшую в детскую областную клиническую больницу.