Москва7 июнВести.В результате атаки беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа получила ранения 12-летняя девочка, сообщил в своем MAX-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округанаписал дипломат
Он добавил, что бригада скорой доставила пострадавшую в детскую областную клиническую больницу.