Москва11 июл Вести.В Иркутске врачам удалось спасти жизнь ребенка, который проглотил магниты от игрушечного конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Матренинской детской больницы в МАХ.

По данным учреждения, в приемный покой поступил несовершеннолетний с жалобами и болью в животе. Медики сделали обзорный снимок брюшной полости, который показал множественные инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Ребенку назначили срочную операцию.

"Всего извлечено 28 магнитов. Органы ребенка не пострадали, и уже на следующий день счастливый и здоровый мальчик отправился домой", — уточнили в больнице.

В ней напомнили, что магниты могут быть смертельно опасны для детей, а также порекомендовали родителям немедленно вызывать скорую или везти ребенка в ближайший стационар, если он проглотил инородный предмет.