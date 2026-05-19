Москва19 маяВести.В Волгограде мужчина проглотил более 200 монет, 11 гаек и 2 дверные петли, их извлекли из его желудка эндоскопическим методом. Об этом сообщает Комитет здравоохранения региона.
Уникальную операцию провели врачи 25-й больницы, куда 50-летний пациент поступил с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
В пищеводе и желудке пациента оказалось 227 инородных тел, среди которых 214 монет различного номинала (на общую сумму 875 рублей), 11 гаек, 2 дверные петлиговорится на официальном сайте комитета
Отмечается, благодаря вмешательству малоинвазивным эндоскопическим способом удалось ускорить восстановление пациента. Сейчас он идет на поправку.