В Волгограде врачи извлекли из желудка мужчины 217 монет и 11 гаек

Москва19 мая Вести.В Волгограде мужчина проглотил более 200 монет, 11 гаек и 2 дверные петли, их извлекли из его желудка эндоскопическим методом. Об этом сообщает Комитет здравоохранения региона.

Уникальную операцию провели врачи 25-й больницы, куда 50-летний пациент поступил с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

В пищеводе и желудке пациента оказалось 227 инородных тел, среди которых 214 монет различного номинала (на общую сумму 875 рублей), 11 гаек, 2 дверные петли говорится на официальном сайте комитета

Отмечается, благодаря вмешательству малоинвазивным эндоскопическим способом удалось ускорить восстановление пациента. Сейчас он идет на поправку.