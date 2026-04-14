Житель Китая 20 лет жил с ртутным градусником в кишечнике SCMP: из тела китайца спустя 20 лет извлекли ртутный градусник

Москва14 апр Вести.В Китае мужчина 20 лет жил с ртутным градусником в его кишечнике. Врачи успешно извлекли термометр из его тела, пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, инцидент произошел в Вэньчжоу, юго-восточной провинции Чжэцзян. 32-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на боль в животе. Рентген показал, что проглоченный им 20 лет назад ртутный градусник до сих пор находится в его теле.

Ван рассказал, что случайно проглотил термометр в 12 лет, но побоялся признаться в этом родителям. В то время его родители были заняты работой, и, поскольку у него не было никаких симптомов, об этом инциденте в конце концов забыли. Хирурги удалили инородное тело всего за 20 минут говорится в публикации

Отмечается, что градусник был цел, но маркировка на нем стерлась.