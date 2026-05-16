Москва16 мая Вести.В специальном административном районе (САР) Китая Гонконге зафиксировали первый с начала 2026 года случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E, сообщают местные власти.

Центр охраны здоровья департамента здравоохранения сегодня (16 мая) расследует местный случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е говорится в заявлении

Уточняется, что гепатитом заразился 42-летний мужчина с хроническим заболеванием печени. 5 мая он проходил плановый осмотр, в ходе которого у него выявили положительный анализ на крысиный вирус гепатита Е и его госпитализировали.

Сообщается, что с мужчиной контактировали трое членов его семьи. Симптомов заражения у них пока не выявлено, но медики продолжают наблюдать за ними.

Сотрудники департамента здравоохранения САР в свою очередь расследуют, где и каким образом житель Гонконга мог заразиться этим вирусом. На данный момент известно, что в мусорных контейнерах в доме мужчины и на его рабочем месте были обнаружены незначительные признаки активности грызунов.