Мужчина похитил гигантский кулич в Волжском, но потом протрезвел и раскаялся В Волжском задержали нетрезвого похитителя гигантского кулича

Москва1 мая Вести.В городе Волжском Волгоградской области задержали мужчину, который похитил гигантский кулич из уличной пасхальной композиции. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

О преступлении стало известно из социальных сетей, где появилось видео, как неизвестный мужчина уносит с собой кулич с площади Ленина.

В ходе проведенной работы сотрудниками отдела полиции №1 совместно с коллегами из уголовного розыска Управления МВД России по городу Волжскому был установлен ранее судимый местный житель говорится в сообщении ведомства

Злоумышленника задержали. Он раскаялся в содеянном и пояснил, что в момент совершения преступления был нетрезв и причину поступка назвать не может.

Шел в состоянии алкогольного опьянения по проспекту Ленина и увидел кулич. Зачем я его забрал, свой поступок объяснить не могу признался мужчина

В отношении него составили административный протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.